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Новости
Украина
4 октября 16, 09:25
Совет Европы доволен рядом украинских реформ
евросоюз
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В рамках Дня украинских реформ в штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге украинская делегация представила государствам-членам и руководству организации результаты реформ, которые системно поддерживаются в рамках Плана действий Совета Европы для Украины на период 2015-2017 годов

В штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге 3 октября состоялся День украинских реформ, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Подобное мероприятие впервые состоялось на площадке Совета Европы и было инициировано Украиной", — говорится в сообщении.

Члены украинской делегации представили государствам-членам и руководству организации результаты реформ, которые системно поддерживаются в рамках Плана действий Совета Европы для Украины на период 2015-2017 годов, обсудили имеющиеся вызовы и дальнейшие приоритеты взаимодействия.

В ведомстве отмечают, что презентации и обсуждения состоялись в формате четырех рабочих групп — стратегия по правам человека; реформа пенитенциарной системы и полиции; судебная реформа; и борьба с коррупцией.

Открывая мероприятие, министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил: "Я благодарю Совет Европы за поддержку и высокую оценку украинских реформ. Впереди еще много совместной работы, но План действий Совета Европы для Украины уже стал нашим общим успехом. В его рамках мы получили уникальную экспертную поддержку ключевых реформ, в частности, судебной и антикоррупционной. Со своей стороны, Украина конкретными действиями продемонстрировала, что, несмотря на российскую агрессию и все трудности мы работаем на конкретный результат, а не бесконечный процесс".

Заместитель генерального секретаря Совета Европы Габриэлла Баттаини-Драгони положительно отметила достижения Украины и подчеркнула важную роль гражданского общества в получении этих результатов. Она заявила, что организация Дня реформ и участие министров в нем является подтверждением преданности Украины реформам. Она призвала украинскую сторону продолжать реформы, особенно по борьбе с коррупцией.

В открытии Дня украинских реформ также приняла участие глава Комитета министров Совета Европы, постоянный представитель Эстонии Катрин Киви, которая отметила: "Призывая Украину продолжать реформы, мы должны помнить при каких сложных условиях Украина меняется. Надеюсь, что государства-члены СЕ будут поддерживать ее и план действий Совета Европы для Украины".
Delo
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