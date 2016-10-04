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Новости
Украина
4 октября 16, 09:35
В Украине стартует осенний призыв на срочную военную службу
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В Генштабе уверяют, что ни один солдат-срочник не будет направлен в зону проведения АТО

В Украине 4 октября стартует осенний призыв на срочную военную службу. Он был утвержден указом президента Украины Петра Порошенко. Глава государства подписал его еще в марте 2016 г.

Осенний призыв включает в себя два этапа: прохождение призывной комиссии и отправка в воинские части.

В ряды ВСУ и другие военные формирования для прохождения срочной военной службы будут призваны 13 908 человек. Из них в ВСУ направят 7 908 человек, в Национальную гвардию — 5 тыс. человек, в Государственную специальную службу транспорта — 1 000 человек.

В армию пойдут пригодные по состоянию здоровья к военной службе мужчины, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, а также лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва.

Согласно постановлению Кабмина, наибольшее количество призывников ожидается из Днепропетровской (1500) и Харьковской областей (970), наименьшее — из Луганской (170) и Донецкой (230). В Киеве к призыву на срочную военную службу подлежат 570 человек.

В Генштабе говорят, что ни один солдат-срочник не будет направлен в зону проведения АТО.

На проведение призыва планируют выделить 41,6 млн грн. Расходы на одного призывника составят 2 тыс. 993 грн. Сюда входят выплата денежной помощи и подготовка к призыву.

Продлится осенний призыв до 30 ноября.

Напомним, что в октябре 2013 г. был отменен обязательный призыв на срочную службу в армию. Тогда ожидалось, что украинская армия перейдет на контрактную основу, однако события на Донбассе внесли свои корректировки. Решение о возобновлении призыва было принято на заседании СНБО Украины в августе 2014 г.

Delo
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