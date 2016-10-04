Ночная перестрелка в Киеве

Неизвестные лица стреляли на улице Срибнокильской. По предварительным данным, было совершено нападение на частного предпринимателя.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, они слышали семь выстрелов. Один из участников инцидента был с битой, второй с пистолетом.

В месте с тем, по предварительным данным, в перестрелке никто не пострадал. На месте чрезвычайного происшествия сейчас работает патруль полиции и следственно-оперативная группа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице в понедельник, 3 октября, неизвестные в масках среди белого дня отобрали у сотрудника полиции табельное оружие. Злоумышленники угрожали ему предметом, похожим на пистолет Макарова. Как сообщают киевские журналисты, инцидент произошел в Соломенском районе Киева около двух часов дня.