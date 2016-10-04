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Новости
Украина
4 октября 16, 11:14
Полозов: Спасти Сущенко может только международное давление
Сущенко,Сущенко
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Сейчас спасти украинского журналиста Романа Сущенко из российского плена может только международное давление.

Для начала надо понять состояние самого Сущенка. Такое мнение высказал во вторник утром, 4 октября, в эфире одного из украинских телеканалов адвокат Николай Полозов.

По его словам, необходимо узнать все нюансы, которые касаются этого дела и только после этого можно будет выстраивать какую-то дальнейшую тактику.

Однако, международное давление – это единственный путь, по которому можно спасти хоть кого-то из рук российской власти, - заявил защитник, добавив, что другого пути нет. Он также уверен, что российская ФСБ сейчас пытается выиграть время для того, чтобы психологически сломать Сущенка и заставить его пойти на их условия.

Но если будет независимый адвокат, это будет сделать практически невозможно. Важно осуществить первый контакт. Необходимо попасть внутрь изолятора, а это будет сделать достаточно сложно, - пояснил Полозов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее в ФСБ России подтвердили задержание журналиста Укринформа Романа Сущенко и заявили, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В украинской разведке причастность Сущенко к ведомству не подтвердили.

Лефортовский суд Москвы 1 октября арестовал журналиста Укринформа Романа Сущенко, которого в РФ обвиняют в шпионаже.
URA-Inform
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