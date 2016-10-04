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Украина
4 октября 16, 11:19
Непогода на Львовщине обесточила 43 населенных пункта
штормовое,предупреждение
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По состоянию на утром вторника, 4 октября, на территории Львовской области в результате неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остались 43 населенных пункта.

Так люди остались без света на территории Бугского, Дрогобычского, Перемышлянского, Турковского и Сокальского районов. Как сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной госадминистрации, на шесть часов утра электроэнергии нет в 11 населенных пунктов - в Самборском районе - шесть поселков, Дрогобычском - три и Турковском - 20.

Аварийные бригады в настоящее веря проводят восстановительные работы, - заверили в ОГА. В то же время по данным администрации, украинские синоптики предупреждают, что во Львовской области и дальше ожидаются сильные дожди.

На реках возможно формирование дождевого паводка с подъемом уровней воды на реках бассейнов Сяна, Днестра на 0,5 - 1,5 метров, на отдельных участках рек до двух метро, а на реках бассейна Западного Буга до одного метра.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник, 4 октября, синоптики обещают ненастную и прохладную погоду в западной части Украины. На остальной территории страны погода еще порадует нас теплыми днями, несмотря на то температура в северных и центральных областях немного снизится. Так, по данным украинского Гидрометцентра сегодня ожидаются дожди, днем сильные, в Карпатах очень сильные.
URA-Inform
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