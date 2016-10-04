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Украина
4 октября 16, 12:20
В Киеве на Троещине взорвалась граната
граната
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Взрыв произошел на Троещине.
Взрыв произошел на Троещине.

В Киеве на территории частного домохозяйства на Троещине (Деснянский район) взорвалась граната. Об этом сообщили в столичной полиции во вторник, 4 октября.

По предварительным данным, взорвалась граната Ф-1. В результате взрыва осколками поврежден автомобиль, припаркованный во дворе.

По данным правоохранителей, жертв и пострадавших нет. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Как сообщал Корреспондент.net, 30 сентября на Львовщине боец АТО угрожал взорвать гранатой пятиэтажку. 
Korrespondent
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