В Киеве на Троещине взорвалась граната

Взрыв произошел на Троещине.
В Киеве на территории частного домохозяйства на Троещине (Деснянский район) взорвалась граната. Об этом сообщили в столичной полиции во вторник, 4 октября.
По предварительным данным, взорвалась граната Ф-1. В результате взрыва осколками поврежден автомобиль, припаркованный во дворе.
По данным правоохранителей, жертв и пострадавших нет. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Как сообщал Корреспондент.net, 30 сентября на Львовщине боец АТО угрожал взорвать гранатой пятиэтажку.