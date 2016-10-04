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Новости
Украина
4 октября 16, 12:29
Депутаты требуют сохранения моратория на продажу земли
земля
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Глава миссии МВФ в Украине Рон Ван Руден считает, что существующий мораторий делает невозможным полноценное развитие сельского хозяйства
Фракции "Народного фронта", "Батькивщины" и "Радикальной партии" выступают за продление моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Об этом заявили главы трех фракций.

"Мы требуем неотложно рассмотреть в зале парламента законопроект о продолжении срока действия моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения как минимум до 2020 года", — заявил лидер фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко в ходе утреннего пленарного заседания Верховной Рады во вторник.

Он сообщил, что соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте.
Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко также высказалась за рассмотрение вопроса о пролонгировании моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак также высказался за продолжение моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

В то же время 3 октября в ходе посвященного обнародованию материалов второго пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины конференц-колла глава миссии МВФ в Украине Рон Ван Руден, говоря о земельной реформе, отметил, что существующий мораторий делает невозможным полноценное развитие сельскохозяйственного сектора и использование земли в качестве залога для получения кредитов.

"Поэтому для Украины важно двигаться вперед с земельной реформой и внести в парламент новое законодательство, которое разрешит продажу земли", — сказал представитель МВФ.

Ранее сообщалось, МВФ выступает за принятие законопроекта об обороте сельскохозяйственных земель и принятие закона, усиливающего нормы Гражданского процессуального кодекса и Хозяйственно-процессуального кодекса относительно внутренних транзакций и ареста банковских счетов.
Delo
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