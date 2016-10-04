Депутаты требуют сохранения моратория на продажу земли

Фракции "Народного фронта", "Батькивщины" и "Радикальной партии" выступают за продление моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.





Об этом заявили главы трех фракций.





"Мы требуем неотложно рассмотреть в зале парламента законопроект о продолжении срока действия моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения как минимум до 2020 года", — заявил лидер фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко в ходе утреннего пленарного заседания Верховной Рады во вторник.





Он сообщил, что соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте.

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко также высказалась за рассмотрение вопроса о пролонгировании моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.





Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак также высказался за продолжение моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.





В то же время 3 октября в ходе посвященного обнародованию материалов второго пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины конференц-колла глава миссии МВФ в Украине Рон Ван Руден, говоря о земельной реформе, отметил, что существующий мораторий делает невозможным полноценное развитие сельскохозяйственного сектора и использование земли в качестве залога для получения кредитов.





"Поэтому для Украины важно двигаться вперед с земельной реформой и внести в парламент новое законодательство, которое разрешит продажу земли", — сказал представитель МВФ.





Ранее сообщалось, МВФ выступает за принятие законопроекта об обороте сельскохозяйственных земель и принятие закона, усиливающего нормы Гражданского процессуального кодекса и Хозяйственно-процессуального кодекса относительно внутренних транзакций и ареста банковских счетов.







