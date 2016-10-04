Переселенцев-инвалидов выгнали из пансионата под Одессой

Инвалиды-переселенцы вынуждены снова возвращаются в зону АТО из-за проблем со светом. В пансионате Куяльник Одесской области, в котором они проживали, отключили электроэнергию. Поэтому инвалиды-переселенцы вынуждены снова возвращаются в зону АТО, сообщил замглавы Донецкой обладминистрации Игорь Стрекоз на своей странице в Facebook.

"С утра в 4.30 встречаем поезд №91 Одесса-Костантиновка в Славянске. Пятьдесят три инвалида будут временно размещены в другом корпусе. После завершения ремонта мы примем всех, кто еще пока остается в "гостеприимной" і "любезной" Одесской области", - написал Стрекоз.

Он отметил, что переселенцы будут временно размещены в одном из корпусов пансионата "Святые горы" в Святогорске.

Напомним, в сентябре прошлого года аналогичная схема с отключением света была реализована в Сергеевке Одесской области: в санатории "Сперанца" переселенцам и инвалидам из зоны АТО отключили электричество. В январе того же года в санатории Одесской области 160 инвалидов-переселенцев угрожали голодовкой в знак протеста на бездействие властей.