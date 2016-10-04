Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.12
USD
25.92
RUB
0.41
EUR
28.88
USD
25.87
RUB
0.41
EUR
29.29
USD
26.09
RUB
0.42
Новости
Украина
4 октября 16, 14:35
Переселенцев-инвалидов выгнали из пансионата под Одессой
инвалиды
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В пансионате, где они жили, выключили свет.
Инвалиды-переселенцы вынуждены снова возвращаются в зону АТО из-за проблем со светом. В пансионате Куяльник Одесской области, в котором они проживали, отключили электроэнергию. Поэтому инвалиды-переселенцы вынуждены снова возвращаются в зону АТО, сообщил замглавы Донецкой обладминистрации Игорь Стрекоз на своей странице в Facebook.
 
"С утра в 4.30 встречаем поезд №91 Одесса-Костантиновка в Славянске. Пятьдесят три инвалида будут временно размещены в другом корпусе. После завершения ремонта мы примем всех, кто еще пока остается в "гостеприимной" і "любезной" Одесской области", - написал Стрекоз.
 
Он отметил, что переселенцы будут временно размещены в одном из корпусов пансионата "Святые горы" в Святогорске.
Напомним, в сентябре прошлого года аналогичная схема с отключением света была реализована в Сергеевке Одесской области: в санатории "Сперанца" переселенцам и инвалидам из зоны АТО отключили электричество. В январе того же года в санатории Одесской области 160 инвалидов-переселенцев угрожали голодовкой в знак протеста на бездействие властей.
Korrespondent
Ещё по теме:
Кортеж Авакова припарковался на месте для инвалидов (ВИДЕО)
ШОК! В Токио неизвестный зарезал 19 инвалидов
Реакция Медведева на отстранение РФ от Паралимпиады
Реакция на победу Киева в проведении "Евровидения-2017"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Депутаты требуют сохранения моратория на продажу земли
noimageВ Киеве на Троещине взорвалась граната
noimageНепогода на Львовщине обесточила 43 населенных пункта
noimageПолозов: Спасти Сущенко может только международное давление
noimageНочная перестрелка в Киеве
Лента новостей
Загрузка...