В России снесут единственный украинский храм (ФОТО)

Московский облсуд постановил снести Свято-Троицкий храм Богородской епархии, являющегося единственным храмом УПЦ КП на территории России. Об этом сообщил иеромонах Святослав Скороход на своей странице в Facebook.

"С 3 октября 2016 года вступает в силу окончательный приговор в сносе нашего Свято-Троицкого храма в городе Ногинске Московской области, удовлетворив истца - Админиcтрацию Ногинского района (а по сути – Московскую Патриархию) и решение первой судебной инстанции Ногинского городского суда", - пояснил священнослужитель.









Согласно постановлению, храм должен быть снесен в течение четырех месяцев за счет епархии.









"К сожалению, все украинское систематическое подчищается и уничтожается: сегодня резонансное решение по сносу храма, до того закрытие украинской библиотеки и ликвидации единой централизованной украинской организации "Украинский Конгресс России", – добавил Скороход.

Напомним, ранее в УПЦ МП назвали области, где больше всего нарушают права верующих.