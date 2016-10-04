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Новости
Украина
4 октября 16, 16:07
В России снесут единственный украинский храм (ФОТО)
Свято-Троицкий храм Богородской епархии
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Храм должна снести сама епархия.
Московский облсуд постановил снести Свято-Троицкий храм Богородской епархии, являющегося единственным храмом УПЦ КП на территории России. Об этом сообщил иеромонах Святослав Скороход на своей странице в Facebook.
 
"С 3 октября 2016 года вступает в силу окончательный приговор в сносе нашего Свято-Троицкого храма в городе Ногинске Московской области, удовлетворив истца - Админиcтрацию Ногинского района (а по сути – Московскую Патриархию) и решение первой судебной инстанции Ногинского городского суда", - пояснил священнослужитель.
 


Согласно постановлению, храм должен быть снесен в течение четырех месяцев за счет епархии.
 


"К сожалению, все украинское систематическое подчищается и уничтожается: сегодня резонансное решение по сносу храма, до того закрытие украинской библиотеки и ликвидации единой централизованной украинской организации "Украинский Конгресс России", –  добавил Скороход.
 
Напомним, ранее в УПЦ МП назвали области, где больше всего нарушают права верующих.
 
Korrespondent
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