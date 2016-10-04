К чему приведет введение визового режима с Россией?

В Украине с подачи спикера Верховной Рады активно заговорили о введении визового режима с Россией.

Верховная Рада даже собирается за такое решение проголосовать, хотя законодательные орган страны не регулирует данные вопросы.

Корреспондент.net разбирался в ситуации с визами для россиян.

Повод

Поводом для нового витка дискуссии по вопросу виз стал арест в России украинского журналиста Романа Сущенко.

Правда, каким образом наличие визового режима для россиян помешало бы Сущенко попасть в Россия не понятно.

Тем не менее введение визового режима обсуждается, как ответная акция на очередные антиукраинские действия Москвы.

Инициирует рассмотрение в Раде вопроса виз для россиян спикер Андрей Парубий. Он обещает обсудить данный вопрос с руководством парламентских фракций.





Спикер сообщил, что проголосовать в Раде за отмену безвизового режима с Россией могут уже в четверг.





Официальные документы





В Раде зарегистрирован проект постановления №4030 о денонсации соглашения между правительствами Украины и России о безвизовых поездках граждан.

Проектом постановления предусматривается обязать Кабмин прекратить действие Соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан двух стран.





Необходимость отмены безвиза законодатели объясняют вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины: военной оккупацией и аннексией Крыма, оккупацией части Луганской и Донецкой областей, участием российских наемников и военнослужащих в террористических группировках на востоке Украины - ДНР и ЛНР.





В целом введение визового режима необходимо, по их мнению, для обеспечения национальной безопасности и защиты национальных интересов и территориальной целостности Украины.





Нет согласия





В целом в Раде нет согласия по поводу голосования за введения виз для россиян.

Голосовать призывают прежде всего представители Народного Фронта. Но в том же БПП говорят, что еще нужно взвесить все за и против, а также риски для украинцев.





В любом случае Рада может только рекомендовать Кабмину ввести визы, дальнейшее решение за МИДом и президентом.





Некоторые депутаты подчеркивают, что за внешнюю политику в стране отвечает президент, и решение по визам зависит от его политической воли.

Чего ждать украинцам





Даже при условии, если Кабмин письменно уведомляет российскую сторону о прекращении действия соглашения, визовый режим может быть введен только через полгода.





Наверняка после решения Украины ввести визовый режим, Россия одобрит зеркальное решение.





Введение визового режима с Россией будет означать, что украинские граждане больше не смогут пересекать украино-российскую границу по внутреннему или заграничному паспорту и находиться на территории России больше чем 90 дней, как это разрешено сейчас.





Аналогичная процедура будет отменена и для российских граждан, желающих въехать на территорию Украины. Однако, стоит отметить, что с марта прошлого года россияне имеют право пересекать украинскую границу только при наличии заграничного паспорта.





Если визовый режим с Россией будет введен, в дальнейшем правительства Украины и России должны одобрить порядок получения виз каждой стороной, поэтому пока рано говорить, какая именно процедура будет внедрена.

По данным Государственной пограничной службы, только в 2015 году в Россию выехало 4,1 миллиона украинских граждан.



