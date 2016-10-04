"Антонов" будет ремонтировать "Русланы" и "Мрию" у россиян

ГП "Антонов" и "Aerosila Gulf FZC" (ОАЭ) подписали контракт на ремонт двигателей самолетов. В его рамках планируется провести капитальный ремонт шести двигателей самолетов Ан-124-100 (Руслан) и Ан-225 ("Мрия"). Выполнить работы сервисный центр должен к августу 2017 года.

Контракт был заключен без проведения тендера, по переговорной процедуре. С учетом того, что арабская компания входит в сферу влияния Российской Федерации, этот факт привлек внимание СМИ и экспертов.

"Aerosila Gulf FZC" (ОАЕ) — центр сервисного обслуживания, созданный российским ОАО "НПП "Аэросила" в аэропорту Шарджи в 2005 году.

Как сообщается на сайте компании, данный центр располагает производственной базой, необходимой для выполнения ремонта и сервисного обслуживания гражданских и военно-транспортных самолетов (в том числе и Ан-124).

"Предметом данного контракта является ремонт двигателей вспомогательных силовых установок (ВСУ) ТА-12 для самолетов "Руслан" и "Мрия", а не маршевых двигателей Д-18Т, установленных на этих самолетах. Украинские предприятия, в том числе и "Мотор Сич", не имеют лицензии на выполнение таких работ", — объяснили в пресс-службе ГП "Антонов".

Delo.UA располагает копией документа, в котором подтверждается информация ГП "Антонов" о капремонте двигателей ТА-12. В ПАО "Мотор-Сич" (Запорожье, производитель авиадвигателей) также подтвердили, что завод действительно не может проводить ремонт упомянутого типа двигателей.

Авиационный двигатель ВСУ ТА-12 был разработан в 1979 году на ОАО НПП "Аэросила". Сейчас его производит ОАО "Уфимское агрегатное предприятие "Гидравлика" (РФ). "Это продукция российских заводов, ремонтировать которую имеют право только они. Но, видимо, эта продукция у нас под санкциями, поэтому ГП "Антонов" пришлось заключать договор с арабской "дочкой" россиян. А что было делать — не летать?" — рассуждает Юлий Кисилев, авиационный эксперт, экс‑секретарь набсовета авиакомпании "ЮТэйр-Украина" (сейчас "Азур Эйр Украина").

"Аэросила" не входит в государственные интегрированные структуры типа "Ростех", но правительство России принимает участие в управлении ею по праву "золотой