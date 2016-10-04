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Новости
Украина
4 октября 16, 17:01
Подробности смертельного ДТП с участием морпехов
морпех украина
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КрАЗ на перекрестке врезался в Nissan.
Заместитель прокурора сил АТО Виталий Панченко в эфире 112 Украина раскрыл подробности дорожно-транспортного происшествия с участием военных, которое произошло недалеко от Мариуполя.  

По словам Панченко, по автотрассе Мангуш-Никольское 3 октября, около 14.45, ехал КрАЗ под управлением одного из военнослужащих ВСУ (по главной дороге). В то же время, к перекрестку на большой скорости подъехал Nissan Terrano, тоже с военными в салоне.

Nissan пытался пересечь с нарушением ПДД указанный перекресток. Водитель КрАЗа нажал на тормоза, надеясь избежать наезда, однако не справился с управлением и врезался в легковой автомобиль.

В результате ДТП один военнослужащий погиб, трое получили травмы различной степени тяжести.



 Погибший морской пехотинец. Фото: inforesist.org 
Как сообщал Корреспондент.net, на Донетчине машина с морпехами попала в ДТП. 
Korrespondent
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