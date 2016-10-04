Подробности смертельного ДТП с участием морпехов

Заместитель прокурора сил АТО Виталий Панченко в эфире 112 Украина раскрыл подробности дорожно-транспортного происшествия с участием военных, которое произошло недалеко от Мариуполя.





По словам Панченко, по автотрассе Мангуш-Никольское 3 октября, около 14.45, ехал КрАЗ под управлением одного из военнослужащих ВСУ (по главной дороге). В то же время, к перекрестку на большой скорости подъехал Nissan Terrano, тоже с военными в салоне.





Nissan пытался пересечь с нарушением ПДД указанный перекресток. Водитель КрАЗа нажал на тормоза, надеясь избежать наезда, однако не справился с управлением и врезался в легковой автомобиль.





В результате ДТП один военнослужащий погиб, трое получили травмы различной степени тяжести.













Погибший морской пехотинец. Фото: inforesist.org

Как сообщал Корреспондент.net, на Донетчине машина с морпехами попала в ДТП.