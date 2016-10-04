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Новости
Украина
4 октября 16, 17:26
В Харьковской области в авто найдено тело депутата - Видео
Шиян
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Тело мужчины обнаружили в автомобиле.
Тело мужчины обнаружили в автомобиле.

В селе Лукашовка Близнюковского района Харьковской области в автомобиле возле пруда обнаружили тело мужчины, пишет местное издание Объектив. Позже выяснилось, что погибший – бывший депутат Красноградского районного совета от Аграрной партии Роман Шиян.

По мнению местных жителей, убийство депутата связано с судебным делом касаемо земли бывшего сельхозкооператива "Батькивщина", переименованного в подсобное хозяйство "Украина ФГ", которым руководил покойный.

В местной полиции факт обнаружения тела подтвердили, однако личность погибшего не называется. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует нецензурная лексика

Как сообщал Корреспондент.net, 27 мая в Тернопольской области убили депутата горсовета. 
Korrespondent
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