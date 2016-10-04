Нынешняя осень и зима в Украине будут теплыми

В Украине погода осенью и зимой будет довольно теплой, но переменчивой. Об этом сообщила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова на пресс-конференции во вторник, 4 октября.

"В ближайшие дни мы ожидаем незначительное похолодание, затем в октябре, во второй половине месяца опять жаркая погода. К концу месяца…пойдут холодные процессы на территории Украины, и, конечно же, они будут отрицательные в ночное время", – отметила Мартазинова.





По ее словам, с 7-9 октября в Украине ожидается краткосрочное похолодание, которое затронет больше восточную часть страны. Его сменит теплая погода, а уже с 28 октября температура ночью может достигнуть до -10°С.





Мартазинова также отметила, что во второй половине ноября температура повысится, но в начале-середине декабря придет резкое похолодание. Также будут сильные осадки в виде снега.





"К новому году мы ожидаем резкое похолодание до хороших отрицательных температур. Будут также осадки", – проинформировала метеоролог.

В начале и конце января, а также в начале февраля метеоролог ожидает похолодание, преимущественно в северных областях, однако резких перепадов температур не будет.





Тем не менее, метеоролог заметила, что морозных дней ожидается не так много за осенне-зимний период – до 25 дней.





"С середины февраля можно ожидать "весенние процессы", однако они будут длительные – до середины июня…Март будет устойчивый, с осадками до 10 мм", – добавила Мартазинова.



