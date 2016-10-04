Медслужба ВСУ уже почти обеспечена спецтехникой

Медицинская служба ВСУ на данный момент обеспечена техникой на 80%. Об этом рассказал глава военно-медицинского управления.

На сегодняшний день медподразделения обеспечены специальной медтехникой на 80%, а санитарной также - на 66%, бронированной техникой на 45%, что дает возможность выполнять задания по назначению. Однако парк санитарной техники сейчас нуждается в обновлении, над чем и идет работа - отметил Хорошун. Он добавил, что уже до конца года ожидают поступления 50 единиц санитарной техники, а к следующему году - 100 единиц.

Как сообщал УРА-Информ, ранее ВСУ начали учения согласно стандартам НАТО.