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Новости
Украина
4 октября 16, 17:45
Медслужба ВСУ уже почти обеспечена спецтехникой
ВСУ
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До конца 2016 г. ожидается поступление 50-ти единиц полноприводной техники.

Медицинская служба ВСУ на данный момент обеспечена техникой на 80%. Об этом рассказал глава военно-медицинского управления.

На сегодняшний день медподразделения обеспечены специальной медтехникой на 80%, а санитарной также - на 66%, бронированной техникой на 45%, что дает возможность выполнять задания по назначению. Однако парк санитарной техники сейчас нуждается в обновлении, над чем и идет работа - отметил Хорошун. Он добавил, что уже до конца года ожидают поступления 50 единиц санитарной техники, а к следующему году - 100 единиц.

Как сообщал УРА-Информ, ранее ВСУ начали учения согласно стандартам НАТО.
URA-Inform
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