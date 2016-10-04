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Новости
Украина
4 октября 16, 17:54
Как проходит подготовка к сезону отопления
отопление
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В Украине продолжается накопление запасов угля и газа.

Подготовка к сезону отопления 2016/17 годов во всех областях Украины проходит без замечаний. Об этом на совещании под руководством вице-премьера страны Геннадия Зубко сообщил министр энергетики Украины Игорь Насалик. На сегодня, по его словам, и регионам, и украинцам никаких замечаний по подготовке к осенне-зимнему периоду нет.

Он также отметил, что сейчас продолжается накопление запасов газа и угля. Кроме того, Зубко также поручил провести совещание по подготовке к сезону отопления в Геническе Херсонской области, где в течение сезона были проблемы с газоснабжением.

Как сообщал УРА-Информ, в столице отопительный сезон – на грани срыва – сообщал ранее мэр Виталий Кличко.
URA-Inform
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