Как проходит подготовка к сезону отопления

Подготовка к сезону отопления 2016/17 годов во всех областях Украины проходит без замечаний. Об этом на совещании под руководством вице-премьера страны Геннадия Зубко сообщил министр энергетики Украины Игорь Насалик. На сегодня, по его словам, и регионам, и украинцам никаких замечаний по подготовке к осенне-зимнему периоду нет.

Он также отметил, что сейчас продолжается накопление запасов газа и угля. Кроме того, Зубко также поручил провести совещание по подготовке к сезону отопления в Геническе Херсонской области, где в течение сезона были проблемы с газоснабжением.

Как сообщал УРА-Информ, в столице отопительный сезон – на грани срыва – сообщал ранее мэр Виталий Кличко.