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Украина
4 октября 16, 17:57
Пьяный глава Черниговского облсовета попал в ДТП (ФОТО)
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В крови Игоря Вдовенко якобы обнаружили более 1 промилле алкоголя.

Председатель Черниговского областного совета Игорь Вдовенко попал сегодня в дорожно-транспортное происшествие. По информации местного издания События и комментарии, глава облсовета был нетрезв.

"По информации, полученной из собственных источников, в крови председателя облсовета обнаружили более 1 промилле алкоголя. Сначала Вдовенко отказал патрульным пройти алкотест на месте. Но во время экспертизы данные об алкоголе в крови чиновника подтвердились", – пишет издание.


Авария произошла  Чернигое в районе перекрестка улиц Героев Чернобыля и проспекта Мира. Автомобиль Hyundai Tucson, за рулем которого был председатель облсовета, догнал автомобиль "Славута", который ехал впереди.


Издание также указывает, что в декларации Вдовенко за прошлый год такой машины не было.

Как сообщалось, сегодня в селе Лукашовка Близнюковского района Харьковской области в автомобиле возле пруда обнаружили тело бывшего депутата Красноградского районного совета от Аграрной партии Романа Шияна.
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Korrespondent
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