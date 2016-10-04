Пьяный глава Черниговского облсовета попал ДТП

Председатель Черниговского областного совета Игорь Вдовенко попал сегодня в дорожно-транспортное происшествие. По информации местного издания События и комментарии, глава облсовета был нетрезв.

"По информации, полученной из собственных источников, в крови председателя облсовета обнаружили более 1 промилле алкоголя. Сначала Вдовенко отказал патрульным пройти алкотест на месте. Но во время экспертизы данные об алкоголе в крови чиновника подтвердились", – пишет издание.

Авария произошла Чернигое в районе перекрестка улиц Героев Чернобыля и проспекта Мира. Автомобиль Hyundai Tucson, за рулем которого был председатель облсовета, догнал автомобиль "Славута", который ехал впереди.

Издание также указывает, что в декларации Вдовенко за прошлый год такой машины не было.

Как сообщал Корреспондент.net, сегодня в селе Лукашовка Близнюковского района Харьковской области в автомобиле возле пруда обнаружили тело бывшего депутата Красноградского районного совета от Аграрной партии Романа Шияна.