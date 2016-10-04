Россия заявила о тектоническом приближении Крыма к ней

Тектоническое движение полуострова Крым направлено к материковой России. Об этом заявил глава института прикладной астрономии РАН Александр Ипатов, передает Интерфакс.

Российские ученые зафиксировали движение с помощью комплекса телескопов Квазар-КВО.

"Несмотря на то, что это заявление похоже на шутку, это является итогом серьезного исследования. На самом деле это не шутка, хотя очень похоже. Крым движется приблизительно на северо-восток", - заявил директор института.

Он подчеркнул, что тектоническое движение Крыма к России началось с момента аннексии полуострова.