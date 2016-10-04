Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.12
USD
25.92
RUB
0.41
EUR
28.89
USD
25.87
RUB
0.41
EUR
29.29
USD
26.09
RUB
0.42
Новости
Украина
4 октября 16, 18:05
Россия заявила о тектоническом приближении Крыма к ней
Крым
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Ученые отмечают, что приближение полуострова началось после аннексии.
Ученые отмечают, что приближение полуострова началось после аннексии.

Тектоническое движение полуострова Крым направлено к материковой России. Об этом заявил глава института прикладной астрономии РАН Александр Ипатов, передает Интерфакс.

Российские ученые зафиксировали движение с помощью комплекса телескопов Квазар-КВО.

"Несмотря на то, что это заявление похоже на шутку, это является итогом серьезного исследования. На самом деле это не шутка, хотя очень похоже. Крым движется приблизительно на северо-восток", - заявил директор института.

Он подчеркнул, что тектоническое движение Крыма к России началось с момента аннексии полуострова.
Korrespondent
Ещё по теме:
К Крыму продолжают подлетать американские разведчики
ЕС не признает проведение выборов в аннексированном Крыму
Путин одержал последнюю из возможных побед
Москва и Вашингтон сражаются в киберпространстве
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Пьяный глава Черниговского облсовета попал ДТП
noimageКак проходит подготовка к сезону отопления
noimageМедслужба ВСУ уже почти обеспечена спецтехникой
noimageНынешняя осень и зима в Украине будут теплыми
noimageВ Харьковской области в авто найдено тело депутата - Видео
Лента новостей
Загрузка...