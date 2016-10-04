США продолжат поддерживать Украину несмотря на РФ

США будут и впредь поддерживать Украину, несмотря на желание сотрудничать с Россией для решения общих вызовов.

Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри в Брюсселе на конференции German Marshall Fund.

"Мы хотим работать с РФ для решения общих вызовов. Лично я провожу больше времени с главой МИД РФ, чем с любым другим иностранным дипломатом. Но поиск диалога с РФ не снимает с нас ответственности оставаться преданными принципам свободы и международного законодательства. Мы по-прежнему непоколебимы в нашей поддержке стабильной, единой и демократической Украины", - сказал Керри.





"И у Москвы не должно быть никаких сомнений по этому поводу – мы остаемся верными своим принципам. Агрессия – это не то, что любой из нас готов принять. В Европе это понимают лучше, чем где-либо в мире", - добавил он.





Керри напомнил, что США и ЕС ввели санкции и настаивают на дипломатическом решении конфликта на Донбассе и вопроса аннексии Крыма.





"Очевидно, что Россия возмущена санкциями, но никто не должен забывать, что они были внедрены в соответствии с международными нормами, и они должны побудить РФ вернуться к миру и уважать суверенные страны", - сказал он.





Накануне США прекратили переговоры с Россией по Сирии. Москва же приостановила соглашение с Вашинтгтоном об утилизации плутония. Позже Путин поставил ряд условий США, в том числе и полное снятие антироссийских санкций, для восстановления договора.