Количество обстрелов на Донбассе растет

За прошедшие сутки, вторник, 4 октября, боевики 68 раз открывали огонь по позициям сил АТО. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-службы штаба спецоперации, только на Луганском направлении зафиксировано 36 обстрелов.

Тут противник стрелял в районе Новоалександровки, Новозвановки, Трехизбенки, Станицы Луганской и Попасной из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов. В то же время в Новоалександровке, Попасной и Степном работал снайпер, а по Новоалександровке и Новозвановке враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибра. Также по Новоалександровке и Новозвановке оккупанты стреляли из артиллерии 122-го калибра и БМП, а по Новоалександровке – из зенитной установки".

На Мариупольском направлении зафиксировано 19 нарушений "режима тишины" со стороны боевиков. Боевики тут открыли огонь из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов по окрестностям Марьинки, Широкиного, Талаковки, Старогнатовки и Гнутового. Кроме того, Славное подверглось обстрелу из противотанкового ракетного комплекса, Талаковку боевики обстреляли из БМП и миномета калибра 82 мм, Лебединское – из БМП, а по Марьинке работал снайпер из числа боевиков.

На Донецком направлении зафиксировано 13 обстрелов позиций ВСУ. Тут боевики вели огонь в районе Авдеевки, Новгородского, Камянки и Зайцевого из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов. Кроме того, Новоселовка Вторая и Авдеевка были обстреляны боевиками из минометов калибра 120 мм.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным украинской разведки, по состоянию на утро вторника, 4 октября, боевики увеличивают количество своих обстрелов по украинским позициям.