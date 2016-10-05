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Новости
Украина
5 октября 16, 11:09
Украина упростила для китайцев визовый режим
Китай
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Пилотный проект по упрощенному визовому режиму завершился успешно.
Пилотный проект по упрощенному визовому режиму завершился успешно.

Правительство Украины приняло постаноление о введении упрощенного порядка оформления виз для граждан Китая, сообщает правительственный портал.

Отныне китайцы, которые въезжают в Украину с деловой или туристической целью, смогут оформлять разовые визы сроком действия до 15 дней в международных аэропортах "Борисполь" и "Одесса".

"Решение правительства будет способствовать значительной активизации двусторонних связей с КНР, поскольку эта страна является одним из важных торговых партнеров Украины. Также это окажет положительное влияние и на развитие туристической отрасли и способствовать привлечению в экономику Украины иностранных инвестиций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за оформление таких виз будет зиматься консульский сбор в размере 150 необлагаемых минимумов доходов граждан - 2550 гривен (примерно 100 долларов США).

В Минэкономразвития Украины констатировали успех пилотного проекта по упрощению визового режима для китайцев, который был внедрен в аэропорту "Борисполь". Начиная с 20 июня нынешнего года, визы на 15 дней оформили 1459 граждан Китая. Пилотный проект завершился 30 сентября.

Как сообщал Корреспондент.net, власти Украины вновь активно обсуждают введение визового режима с Россией. В частности, такую идею поддержал спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Он считает, что в парламенте можно найти большинство голосов в поддержку введения визового режима с Россией.
Korrespondent
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