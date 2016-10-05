Климкин знает как вернуть Донбасс

"Моя принципиальная позиция: для того, чтобы вернуть Донбасс в состав Украины, там должна воцариться безопасность, а Россия должна оттуда уйти", – заявил дипломат.

Он добавил, что европейские санкции отменять ни в коем случае нельзя, пока Россия насовсем не уйдет с чужой территории.

"Я верю в людей и в страны, которые делают свободный выбор. И это - ваш выбор, а выбор Украины - достичь настоящего успеха", – подчеркнул Климкин.

Как сообщал "УРА-Информ", не так давно глава МИДа Украины подчеркнул, что России Донбасс не нужен. Оккупация происходит в целях дестабилизации страны и общества.