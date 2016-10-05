Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.87
USD
25.86
RUB
0.41
EUR
29.01
USD
25.86
RUB
0.41
EUR
29.26
USD
26.07
RUB
0.42
Новости
Украина
5 октября 16, 11:11
Климкин знает как вернуть Донбасс
Климкин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Глава украинского Министерства иностранных дел Павел Климкин объяснил, каким образом можно вернуть Донбасс.

"Моя принципиальная позиция: для того, чтобы вернуть Донбасс в состав Украины, там должна воцариться безопасность, а Россия должна оттуда уйти", – заявил дипломат.

Он добавил, что европейские санкции отменять ни в коем случае нельзя, пока Россия насовсем не уйдет с чужой территории.

"Я верю в людей и в страны, которые делают свободный выбор. И это - ваш выбор, а выбор Украины - достичь настоящего успеха", – подчеркнул Климкин.

Как сообщал "УРА-Информ", не так давно глава МИДа Украины подчеркнул, что России Донбасс не нужен. Оккупация происходит в целях дестабилизации страны и общества. 
URA-Inform
Ещё по теме:
Климкин: Я вообще не верю в заявления о прекращении огня
Почему никто не может остановить Путина в Сирии?
Япония влезла в конфликт России и Украины
В Украине стартует осенний призыв на срочную военную службу
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Украина введет санкции против РФ из-за выборов в Крыму
noimageБуковель и Говерлу замело снегом
noimageУкраина упростила для китайцев визовый режим
noimageКоличество обстрелов на Донбассе растет
noimageСША продолжат поддерживать Украину несмотря на РФ
Лента новостей
Загрузка...