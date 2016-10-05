Украина введет санкции против РФ из-за выборов в Крыму

В настоящее время проводится подготовительная работа и сбор информации для вынесения этого вопроса на рассмотрение Кабинета министров. Об этом на своей страничке в Facebook сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Согласно сообщению, министерство намерено инициировать этот вопросам. На сегодняшний день установлено 33 человека и более десятка организаций и политических партий, которые причастны к нарушению украинского законодательства.

В общем, санкции могут коснуться почти полторы тысячи человек, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, прокуратура Крыма возбудила дело против "депутатов" Госдумы Российской Федерации, избранных на полуострове.