Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.87
USD
25.86
RUB
0.41
EUR
29.01
USD
25.86
RUB
0.41
EUR
29.26
USD
26.07
RUB
0.42
Новости
Украина
5 октября 16, 11:18
Украина введет санкции против РФ из-за выборов в Крыму
санкции
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украина в ближайшее время может ввести санкции против организаторов выборов в Государственную думу Российской Федерации в аннексированном Крыму.

В настоящее время проводится подготовительная работа и сбор информации для вынесения этого вопроса на рассмотрение Кабинета министров. Об этом на своей страничке в Facebook сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Согласно сообщению, министерство намерено инициировать этот вопросам. На сегодняшний день установлено 33 человека и более десятка организаций и политических партий, которые причастны к нарушению украинского законодательства.

В общем, санкции могут коснуться почти полторы тысячи человек, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, прокуратура Крыма возбудила дело против "депутатов" Госдумы Российской Федерации, избранных на полуострове.
URA-Inform
Ещё по теме:
США приняли закон в поддержку Украины
Почему никто не может остановить Путина в Сирии?
Метанол в смертельной харьковской водке был российским
Алеппо как "гранд приз" сирийской войны
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Буковель и Говерлу замело снегом
noimageКлимкин знает как вернуть Донбасс
noimageУкраина упростила для китайцев визовый режим
noimageКоличество обстрелов на Донбассе растет
noimageСША продолжат поддерживать Украину несмотря на РФ
Лента новостей
Загрузка...