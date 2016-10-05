Подробности демобилизации 6-ой волны из зоны АТО

Первыми будут демобилизованы те военнослужащие шестой волны мобилизации, которые лучше других проявили себя на службе.Об этом заявил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко на своей странице в Facebook в среду, 5 октября.

Кроме того, в первую очередь демобилизуют солдат, имеющих сложные семейные обстоятельства.

Также глава Генштаба отметил, что из воинских частей, которые планируются направить в ближайшее время в зону АТО (на ротационной основе), военнослужащие шестой волны мобилизации не должны привлекаться.

"Всех необходимо рассчитать в военной части. Финансовых ресурсов для этого достаточно", – резюмировал Муженко.





Как сообщал Корреспондент.net, 26 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о демобилизации.