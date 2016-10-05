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Украина
5 октября 16, 12:24
Подробности демобилизации 6-ой волны из зоны АТО
демобилизация
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Первых отпустят "лучших" и со сложными семейными обстоятельствами.
Первых отпустят "лучших" и со сложными семейными обстоятельствами.

Первыми будут демобилизованы те военнослужащие шестой волны мобилизации, которые лучше других проявили себя на службе.Об этом заявил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко на своей странице в Facebook в среду, 5 октября. 
 
Кроме того, в первую очередь демобилизуют солдат, имеющих сложные семейные обстоятельства.
Также глава Генштаба отметил, что из воинских частей, которые планируются направить в ближайшее время в зону АТО (на ротационной основе), военнослужащие шестой волны мобилизации не должны привлекаться.
"Всех необходимо рассчитать в военной части. Финансовых ресурсов для этого достаточно", – резюмировал Муженко.

Как сообщал Корреспондент.net, 26 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о демобилизации. 
Korrespondent
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