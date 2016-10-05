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Новости
Украина
5 октября 16, 12:26
В Украине призывают осудить нарушение прав человека в России
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Верховная Рада Украины обращается к парламентам государств-членов Европейского союза, Соединенным Штатам Америки, Канады и Японии, а также к Европейскому парламенту, действующему председателю ОБСЕ, министру иностранных дел Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, представителю ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Дуне Миятович и призывает консолидировать усилия по соблюдению прав украинских журналистов Романа Сущенко и Николая Семены.

Народные депутаты просят содействовать срочному допуску консулов к Сущенко. Соответствующее заявление №5220 в среду, 5 октября, на пленарном заседании 245 голосами проголосовано в парламенте.

Так, в частности, в документе сказано, что Российская Федерация своими действиями грубо нарушает права человека, поэтому общество должно способствовать немедленному допуску консульских должностных лиц Украины и адвоката к удерживаемому Роману Сущенко. Только совместными действиями Украины и международного сообщества мы можем остановить грубые нарушения прав человека, которые, к сожалению, становятся постоянной практикой в Российской Федерации, - говорится в заявлении.

Народные депутаты также подчеркивают, что эти и другие дела против граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России и на оккупированной территории Украины, говорят о том, что Россия продолжает массово нарушать права человека, применяя при этом методы насильственного захвата на своей территории или похищения с территории Украины заложников, с последующим выдвижением абсурдных обвинений против них

Народные депутаты уверены, что в вышеупомянутых случаях преследование граждан Украины непосредственно связано с их профессиональной журналистской деятельностью и также преступная цель российских властей не должна быть достигнута, - говорится в заявлении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Москве был задержан украинский журналист Роман Сущенко за якобы "шпионскую акцию". Лефортовский суд Москвы 1 октября арестовал его на два месяца по уголовному делу о шпионаже.

В Киеве назвали задержание журналиста провокацией, а его обвинения в шпионаже надуманными.
URA-Inform
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