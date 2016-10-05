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Украина
5 октября 16, 12:31
В Днепре ищут пистолет, из которого убили полицейских
убийство
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Подозреваемый Пугачев не идет на сотрудничество со следствием.
Правоохранители ищут пистолет, из которого экс-торнадовец Пугачев застрелил патрульных в Днепре. Также не найдно табельное оружие одного из копов. Подозреваемый не признает своей вины и никоим образом не сотрудничает со следствием, что сильно затрудняет работу полицейских, сообщает Пресса Украины.
 
По словам правоохранителей, злоумышленник избавился от доказательств, когда пытался убежать, а сейчас отказывается каким-либо образом сотрудничать со следствием.
 
"Он не дает совершенно никаких показаний. Не говорит, он или не он. Говорит: "Берите и докажите. Это - ваше право". Мы сейчас проводим оперативно-розыскные действия, чтобы все-таки найти оружие. Его у нас нет", - заявил первый заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян.
 
В полиции объяснили гибель копов в Днепре
 
Командир пятой роты 4-го батальона патрульной полиции Днепра Александр Загний сообщил, что погибшая от пули злоумышленника Ольга Макаренко перед тем, как попасть в больницу, позвонила ему и сообщила, что их с коллегой серьезно ранили.
 
"Оля успела мне позвонить. Она мне позвонила и сказала, что им нужна помощь. Она, наверное, была ранена в этот момент", - рассказал полицейский.
 
Следует отметить, что убийца застрелил полицейского из собственного пистолета, а позже забрал табельный "Форт-17" у уже мертвого Артема Кутушева.
 
Напомним, 25 сентября в Днепре возле автовокзала бывший боец батальона Торнадо Александр Пугачев застрелил патрульного и ранил его коллегу. Позже пострадавшая умерла в больнице. Затем Пугачева задержали в больнице, куда он пришел с ранением.
Korrespondent
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