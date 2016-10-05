Русины выступили за автономию Закарпатья

Создание территориальной автономии крымских татар в Крыму будет носить дискриминационный характер, если президент Украины Петр Порошенко не примет аналогичных мер по особому статусу русинской диаспоры в Закарпатье. Об этом заявил глава областного союза общественных организаций "Народная рада русинов Закарпатья" Евгений Жупан, сообщат издание Новости Ужгорода.

Он также отметил, что согласно референдуму 1991 года Закарпатье должно было стать автономией – тогда за это проголосовали 78,5% жителей.





"Согласно законодательству на 1991 год., решения, принятые на референдуме, автоматически принимали силу закона, однако Закарпатью автономия не была предоставлена, так как местный референдум не был признан. То есть, де-юре у нас автономия была провозглашена, а де-факто Украина на своей же территории нарушает свое же законодательство", – констатировал Жупан.





Он подчеркнул, что сегодня 23 государства мира признали русинов народом или нацменьшинством, а Украина – нет. В связи с чем нацменьшинства надеются на расширение своих прав и поддержку развития собственной культуры.





"Хотим свои школы, свои факультеты. Мы этот вопрос поднимаем уже 25 лет. Есть кафедра русинского языка в Словакии, Венгрии, Хорватии, Сербии. И у нас должна быть. Законом о языках в Украине русинский язык признан, он есть. Но русинов как бы и не существует. Как такое может быть? Это же просто абсурд!" – подытожил Жупан.





Отметим, "Народная рада русинов Закарпатья" включает в себя 35 русинских общественных организаций, которые официально действуют в Украине.

Как сообщал Корреспондент.net, венгерская община Украины выступает за право на автономию.



