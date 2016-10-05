В Ростове задержали экс-главу "парламента" ЛНР Карякина

В России задержан Алексей Карякин, занимавший в ЛНР должность "главы парламента", сообщает Зеркало недели со ссылкой на информированный источник.

"Карякин был задержан в Ростове российским ФСБ два дня назад. После этого российские СМИ написали, что он отрекся от "Новороссии" и сдался Украине", - сказал собеседник.

Он не исключил, что ФСБ может использовать Карякина в какой-то из спецопераций для дискредитации Украины.

"Мы не исключаем, что это спецоперация, хотя, прежде всего, она направлена на зачистку рядов луганской "элиты", точно так же, как это недавно произошло с внезапно повесившимся "главой правительства". Однако не исключено, что целью спецоперации может быть дискредитация Украины, и Карякина, например, могут найти мертвым, в том числе и на украинской территории.", - пояснил источник.

Как сообщал Корреспондент.net, в сентябре "прокуратура" самопровозглашенной ЛНР заявила о розыске Алексея Карякина, который до 25 марта 2016 года был главой "Народного совета" ЛНР.

Напомним, ранее в ЛНР и ДНР заявляли о попытках "госпереворота".