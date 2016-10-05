Судья Царевич обжаловала свое увольнение Порошенко

Экс-судья Печерского районного суда Киева Оксана Царевич обжаловала в Высшем административном суде Украины (ВАСУ) свое увольнение главой государства.

Иск был подан в минувшую пятницу, 30 сентября, и в тот же день рассмотрение дела было распределено и закреплено за судьей.

Как известно, вчера, 4 октября, 10 из 29 уволенных Верховной Радой во время внеочередного заседания 29 сентября судей обжаловали постановления об увольнении в Высший административный суд Украины.





29 сентября на внеочередном заседании Рады депутаты уволили 29 из 32 судей за нарушение присяги. Остались на своих должностях Наталья Овчаренко и Олег Ходасевич из Днепропетровска, а также Александр Пироженко из Крыма.





С призывом собрать внеочередное заседание к председателю Верховной Рады обратился Петр Порошенко.





Высший совет юстиции предложил депутатам уволить 32 судьи за нарушение присяги. Многие из списка принимали политически мотивированные решения против активистов во время Революции Достоинства.