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Новости
Украина
5 октября 16, 13:48
Судья Царевич обжаловала свое увольнение Порошенко
Царевич
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Она была уволена из Печерского районного суда Киева за нарушение присяги в период Евромайдана

Экс-судья Печерского районного суда Киева Оксана Царевич обжаловала в Высшем административном суде Украины (ВАСУ) свое увольнение главой государства.

Иск был подан в минувшую пятницу, 30 сентября, и в тот же день рассмотрение дела было распределено и закреплено за судьей.

Как известно, вчера, 4 октября, 10 из 29 уволенных Верховной Радой во время внеочередного заседания 29 сентября судей обжаловали постановления об увольнении в Высший административный суд Украины.

29 сентября на внеочередном заседании Рады депутаты уволили 29 из 32 судей за нарушение присяги. Остались на своих должностях Наталья Овчаренко и Олег Ходасевич из Днепропетровска, а также Александр Пироженко из Крыма.

С призывом собрать внеочередное заседание к председателю Верховной Рады обратился Петр Порошенко.

Высший совет юстиции предложил депутатам уволить 32 судьи за нарушение присяги. Многие из списка принимали политически мотивированные решения против активистов во время Революции Достоинства.
Delo
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