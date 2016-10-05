Гройсман о выселении из квартир за долги

Граждан Украины из-за долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг не будут выселять из собственного жилья. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабмина в среду, 5 октября.

"… никто, ни у кого из-за неуплаты коммунальных услуг не забирает квартиры. А если кто-то позволит себе протянуть свои грязные руки к украинским гражданам, живущих в своих домах, используя долги за жилищно-коммунальные услуги, мы по этим грязным рукам, как правительство Украины, дадим, и защитим каждую украинскую семью", – заявил Гройсман.





По словам премьер-министра, заявления о возможном выселении из жилья из-за неуплаты за услуги ЖКХ "не имеют под собой никаких оснований".

Как сообщал Корреспондент.net, киевляне должны почти миллиард за свет.











