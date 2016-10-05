УПЦ МП готовит в Киеве массовые протесты

УПЦ МП готовит массовые протесты на случай принятия закона, облегчающего перевод храмов из старой юрисдикции в новую.

Об этом Корреспондент.net сообщил источник в церковных кругах.





В среду 6 октября Верховная Рада рассмотрит новый законопроект "О свободе совести и религиозных организациях". Он изменяет механизм подчинения религиозных общин.





В первый же день после принятия документа УПЦ готова вывести на митинги около 10 тысяч верующих. Напомним, на Крестный ход этой конфессии летом собралось около ста тысяч участников.





Сегодня же, 5 октября, прихожане молятся против инициативы у здания парламента. Представители церкви опасаются, что новый закон узаконит рейдерство в отношении храмов.





Рассмотрение документа инициировали в июне, не согласовав с УПЦ и Всеукраинским советом церквей.





"Законопроект разработан с целью обеспечить представителей религиозных общин правом на сознательный выбор и свободное беспрепятственное изменение подчиненности религиозным центрам (...)", - указано в пояснительной записке.





В частности, отмечается, что любой посторонний человек сможет считать себя членом определенного прихода. Такие люди смогут голосовать за его переход под другую юрисдикцию - например, из московского в киевский патриархат.

При этом подчиненность можно будет свободно изменить путем регистрации новой редакции устава или его изменений. Принимать его будут по согласию простого большинства на сборах из общины.





В церкви отмечают, что таким образом государство вмешивается в автономность общин, и храмы будут под угрозой захватов. До внесения на рассмотрение проект подвергся критике церковников и правозащитников.





Как сообщал Корреспондент.net, за последние два года на Западной Украине идут регулярные конфликты вокруг храмов. Спорят между собой общины УПЦ МП и Киевского патриархата. В частности, на Ровенщине в конце 2015 года проходили столкновения.



