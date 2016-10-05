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Новости
Украина
5 октября 16, 16:25
Климкин: Следует изучить риски введения с РФ визового режима
Климкин
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Украине следует изучить риски при введении визового режима с Россией. 

Об этом журналистам после заседания правительства заявил министр МИД Украины Павел Климкин. По его словам - Россия начнет волну пропаганды. Кроме того, также понятно, что в случае введения визового режима Россия будет пробовать усложнить процедуру получения виз, взамен предлагая формы гражданства.

Потому все риски должны быть четко изучены, и на основе этого будем принимать решение. Именно это является основным элементом нашей позиции - добавил министр. Климкин также добавил, что сроки внедрения решения в случае позитивного голосования в парламенте будут зависеть от формы достигнутой договоренности.

Как сообщал УРА-Информ, минские соглашения еще "не умерли" – также заявлял Климкин.
URA-Inform
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