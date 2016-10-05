РФ на Донбассе вербует боевиков для войны в Сирии

Об этом передает ГУ разведки Минобороны на своей странице в Facebook. Согласно сообщению, Россия на данный момент усиливает привлечение военных компаний к участию в боевых действиях, которые идут в Сирии. С данной целью на оккупированных территориях востока была развернута сеть вербовочных пунктов - сказано в сообщении.

Разведка при этом также добавила, что согласно условиям контракта, жизнь россиян во время "смертельного тура" в эту страну оценивается в несколько тысяч долларов в месяц.

Как сообщал УРА-Информ, мятежники из Сирии потеснили ИГИЛ.