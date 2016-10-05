Германия требует от РФ доказательств вины Сущенко

Спикер МИД Германии Мартин Шефер заявил, что ФРГ ожидает от российских властей убедительных доказательств вины украинского журналиста Романа Сущенко, если таковые имеются, передает Укринформ.

"Если есть основания для ареста, то мы ожидаем, что основания для выдвижения таких обвинений будут представлены", - заявил Шефер.

Дипломат заверил, что в Германии "очень внимательно" следят за всеми событиями в отношениях между Украиной и Россией, которые не только друг для друга являются крупными соседями, а также и соседями ЕС.

Арест украинского журналиста в Берлине также "приняли к сведению".

Накануне также Европарламент призвал освободить Сущенко.

Напомним, на днях в Москве задержали журналиста Романа Сущенко. В ФСБ утверждают, что Сущенко – полковник украинской разведки, в Украине это отрицают .

Сам Сущенко также не признает вину.