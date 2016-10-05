Украинцы нелегально чинили танки на Ближнем Востоке

Сотрудники СБУ обнаружили в Киеве незаконный канал переправки за границу украинских специалистов для ремонта бронетехники, передает пресс-служба ведомства.

"Организатором оказался уроженец одной из стран Ближнего Востока, который много лет проживает в столице и имеет украинское гражданство. Вербовщик переправлял на родину действующих и бывших специалистов одного из отечественных бронетанковых заводов, имеющих опыт и навыки по ремонту бронетехники", - сообщили в СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что в период с августа 2015 года по январь 2016-го специалисты-нелегалы отремонтировали в одной из арабских стран 44 единицы тяжелой военной техники без разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины.

СБУ провела обыск по месту жительста вербовщика, изъяв у него документы, печати, пистолет Глок с патронами, восемь единиц оптики для бронетехники, два газовых пистолета и один травматический.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее сотрудники СБУ задержали в Донецкой области банду сельхозрейдеров. Злоумышленники захватили элеватор и вывезли зерно на 5 млн гривен.