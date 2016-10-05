Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.87
USD
25.86
RUB
0.41
EUR
28.98
USD
25.85
RUB
0.41
EUR
29.26
USD
26.07
RUB
0.42
Новости
Украина
5 октября 16, 17:39
Украинцы нелегально чинили танки на Ближнем Востоке
укроборон
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Специалисты восстановили 44 единицы бронетехники.
Специалисты восстановили 44 единицы бронетехники.

Сотрудники СБУ обнаружили в Киеве незаконный канал переправки за границу украинских специалистов для ремонта бронетехники, передает пресс-служба ведомства.

"Организатором оказался уроженец одной из стран Ближнего Востока, который много лет проживает в столице и имеет украинское гражданство. Вербовщик переправлял на родину действующих и бывших специалистов одного из отечественных бронетанковых заводов, имеющих опыт и навыки по ремонту бронетехники", - сообщили в СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что в период с августа 2015 года по январь 2016-го специалисты-нелегалы отремонтировали в одной из арабских стран 44 единицы тяжелой военной техники без разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины.

СБУ провела обыск по месту жительста вербовщика, изъяв у него документы, печати, пистолет Глок с патронами, восемь единиц оптики для бронетехники, два газовых пистолета и один травматический.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее сотрудники СБУ задержали в Донецкой области банду сельхозрейдеров. Злоумышленники захватили элеватор и вывезли зерно на 5 млн гривен.
Korrespondent
Ещё по теме:
Reuters: Оружие из АТО уходит на Ближний Восток
Таиланд получил вторую партию танков "Оплот"
Под Мариуполем при обстреле боевиков погиб волонтер
Дороги столицы разрушила военная техника (ФОТО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Нидерланды пока не решили кому отдадут скифское золото
noimageГермания требует от РФ доказательств вины Сущенко
noimageДрама с отменой моратория на продажу сельхозземель
noimageРФ на Донбассе вербует боевиков для войны в Сирии
noimageКлимкин: Следует изучить риски введения с РФ визового режима
Лента новостей
Загрузка...