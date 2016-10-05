Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.87
USD
25.86
RUB
0.41
EUR
28.98
USD
25.85
RUB
0.41
EUR
29.26
USD
26.07
RUB
0.42
Новости
Украина
5 октября 16, 18:12
Нидерланды пока не решили кому отдадут скифское золото
скифское золото
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Решение по делу о золоте скифов должны вынести 14 декабря.
Решение по делу о золоте скифов должны вынести 14 декабря.

Суд Амстердама пообещал вынести решение по делу о скифском золоте 14 декабря. Об этом сообщила замминистра информационной политики Эмине Джеппар в Facebook.

Сегодня в столице Нидерландов состоялось первое судебное заседание по иску Украины к Музею Алларда Пирсона о возвращении "скифского золота".

"Позиция правительства. Коллекция принадлежит украинскому народу. Наш долг - защита культурных ценностей. Гарантировать ее в условиях оккупации – невозможно", - написала Джеппар, которая находится в Нидерландах.

Ранее Минкультуры заявляло, что Нидерланды блокируют участие Киева в суде по скифскому золоту.

В феврале 2014 коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам для участия в выставке "Крым: золото и тайны Черного моря", которая проходила в Музее Пирсона.

Украинская сторона считает, что золото скифов из четырех крымских музеев должно вернуться в Украину. Россия настаивает на его возвращении в Крым, который она аннексировала в марте 2014 года.
Korrespondent
Ещё по теме:
MH17: В Нидерландах срочно вызван посол РФ из-за критики
Право улыбаться в паспорте отстаивают в суде
В Москве начинается суд по делу об убийстве Немцова
Суд в РФ на 2 месяца арестовал украинского журналиста
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Украинцы нелегально чинили танки на Ближнем Востоке
noimageГермания требует от РФ доказательств вины Сущенко
noimageДрама с отменой моратория на продажу сельхозземель
noimageРФ на Донбассе вербует боевиков для войны в Сирии
noimageКлимкин: Следует изучить риски введения с РФ визового режима
Лента новостей
Загрузка...