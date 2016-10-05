Нидерланды пока не решили кому отдадут скифское золото

Суд Амстердама пообещал вынести решение по делу о скифском золоте 14 декабря. Об этом сообщила замминистра информационной политики Эмине Джеппар в Facebook.

Сегодня в столице Нидерландов состоялось первое судебное заседание по иску Украины к Музею Алларда Пирсона о возвращении "скифского золота".

"Позиция правительства. Коллекция принадлежит украинскому народу. Наш долг - защита культурных ценностей. Гарантировать ее в условиях оккупации – невозможно", - написала Джеппар, которая находится в Нидерландах.

Ранее Минкультуры заявляло, что Нидерланды блокируют участие Киева в суде по скифскому золоту.

В феврале 2014 коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам для участия в выставке "Крым: золото и тайны Черного моря", которая проходила в Музее Пирсона.

Украинская сторона считает, что золото скифов из четырех крымских музеев должно вернуться в Украину. Россия настаивает на его возвращении в Крым, который она аннексировала в марте 2014 года.