"Петр, нужны уступки": Неизвестный диалог США и Украины

Под конец года уходящая администрация Барака Обамы решила попытаться додавить Украину, чтобы снизить количество требований официального Киева в вопросе урегулирования российско-украинской войны в Донбассе.





Как стало известно, в ближайшие две недели американцы попытаются убедить Украину согласиться на правки Москвы к так называемой дорожной карте минских соглашений - снизив количество требований Украины к России. Давайте, мол, сейчас разведем войска и сразу пойдем на выборы - без гарантий выполнения всего остального со стороны Москвы, включая возврат границы. Логика американцев в том, чтобы передать администрации нового президента США с их точки зрения позитивную динамику по Донбассу - что одновременно должно помочь Хиллари Клинтон в предвыборной гонке. Официальные высокопоставленные украинские чиновники говорят: компромиссов за счет Украины не будет. Но сдерживать давление становится все сложнее. Детали - в новом материале ЛІГА.net.





"Петр, нужны уступки"





Собеседники ЛІГА.net в окружении президента Петра Порошенко приписывают эти слова вице-президенту США Джо Байдену, которые он якобы сказал украинскому лидеру, когда тот находился на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке в конце прошлого месяца. Порошенко пришлось объяснять Байдену, что есть определенные красные линии, дальше которых Украина не может пойти - в силу внутренних причин, возможной нестабильности в государстве, если официальный Киев позволит себе снова в одностороннем порядке выполнять Минск - без участия России.





"Между внутренней ситуацией и санкциями против России мы выберем первое. Решение войны в Донбассе не должно подрывать внутреннюю стабильность в Украине", - объясняет логику властей Украины собеседник в окружении президента.





По словам собеседников в АП и МИД, вице-президент США попытался склонить Порошенко к компромиссам с Россией по сценарию, который был написан посредством переговоров в так называемом параллельном с минским форматом трэке - американско-российском, на двусторонних переговорах помощника госсекретаря США Виктории Нуланд и советника президента РФ Владислава Суркова.





Ближайшие две недели будут решающими для Украины, говорят в окружении Порошенко. "Запад будет на нас давить. Нам будут выкручивать руки. В США хотят оставить позитивное наследие. Поэтому Нуланд сейчас полетела в Москву. На нас будут давить в ближайшие недели, навязывая откровенно неприемлемые для нас решения по дорожной карте", - говорит высокопоставленный собеседник.





Справка: обсуждаемая дорожная карта по Донбассу - это фактически повтор перечня минских соглашений, но с четкими критериями выполнения пунктов и привязкой к конкретным датам. Украинская сторона хочет видеть в этой карте четкие гарантии выполнения со стороны России.





Украина предложила свой вариант дорожной карты, Россия - свой. Но сейчас в работе план Вашингтона, Парижа и Берлина - сводный из того, что предложили Киев и Москва. И именно за формулировки в этом плане идет основная жаркая дискуссия - между США и РФ напрямую, а также на уровне советников и дипломатов четырех сторон: Украины, России, Германии и Франции.





Зачем Нуланд летит в Москву





Нуланд, говорят украинские дипломаты, не всегда "дипломатически конструктивна". "Они с Сурковым пишут друг другу "дорогая Нуланд" - "дорогой Сурков". "В Нью-Йорке Байден передал Порошенко суть договоренностей. В целом это звучит так: "Развели войска в трех местах - и давайте теперь пойдем на выборы". Но, дорогие, вас завтра не будет (в Госдепе США, - ред.), а мы останемся сами", - говорит один из высокопоставленных дипломатов.





Москва продолжает отстаивать свою главную идею: меньше решаем вопросы безопасности в Донбассе - больше требуем от Украины выполнения политической части. При этом украинские дипломаты во время четырехсторонних встреч ведут с россиянами жесткие дискуссии на повышенных тонах, ломая копья по поводу очередности выполнения пунктов и гарантий сторон. Говоря о выборах в ОРДЛО, Кремль до сих пор ставит под сомнение роль Центральной избирательной комиссии Украины, возможность голосования для переселенцев, а также участия украинских партий.





Официальный Киев считает необходимым, чтобы в плане было четко прописан механизм возврата контроля над границей. Западные союзники этого вопроса пытаются избегать. Второе требование - прекращение огня, выдача заложников, разоружение и вывод российских войск. Далее - никаких выборов в ОРДЛО без вооруженной миссии ОБСЕ численностью порядка 10-15 тысяч человек. И, разумеется, гарантии. "Когда мы говорим о гарантиях, то каждый раз напоминаем союзникам Будапештский меморандум. Простые слова - это не гарантия", - говорят украинские дипломаты.

"Но наши предложения в Госдепе вызвали истерику. Нам говорят: надо как-то сберечь лицо Путина. Но, извините, это не наша проблема - беречь лицо Путина!" - говорят ЛІГА.net высокопоставленные собеседники из числа участников международных переговоров.





Американцы, считают в окружении президента Порошенко, мыслят политической конъюнктурой, поэтому хотят быстрого результата. "Нет, нас не сливают. Но мы должны выдержать ближайшие две недели. Возможно, давить на Украину начнут открыто, шантажируя. Надо быть к этому готовыми", - сказал собеседник.





Сегодня заканчивается визит Нуланд в Москву. В офисе Порошенко ожидают, что, как обычно, американская сторона поставит в известность официальный Киев о результатах переговоров. Но уже сейчас на Банковой не рассчитывают услышать ничего обнадеживающего. В эти дни высокопоставленные чиновники встречаются с представителями влиятельных украинских СМИ, чтобы донести позицию украинской власти и, одновременно, послать сигнал союзникам - компромисса за счет Украины не будет.





Сам Путин продолжает повышать ставки и готовится к большой сделке в следующем году. После выхода США из переговоров с РФ по урегулированию в Сирии, московский режим потерял один из рычагов давления. Но, одновременно, получил и больше возможностей воздействия на Евросоюз - возобновившиеся с новой силой бомбардировки в Сирии неизбежно приведут к новым волнам мигрантов из этой страны. В то же время на руку Украине сыграли выводы независимой международной комиссии, которая пришла к выводу, что MH17 сбили установкой Бук, привезенной из России, куда она в последствии и вернулась. Как минимум представители Нидерландов заверили Украину, что в этих условиях они обязаны поддержать продление санкций Евросоюза против России.





Однако глобальный конфликт за новое устройство мира и перераспределение зон влияния все ближе подбирается к вершине, где ставки всех сторон будут максимально высоки. Украине в этих условиях придется тяжело. Судя по всему, теперь официальному Киеву придется сдерживать давление одновременно со всех сторон. И, пожалуй, следует к этому положению привыкать - так, как привык отстаивать свою позицию Израиль.



