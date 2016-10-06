Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.03
USD
25.90
RUB
0.41
EUR
28.99
USD
25.85
RUB
0.41
EUR
29.27
USD
26.08
RUB
0.42
Новости
Украина
6 октября 16, 09:15
В Москве начали дискредитационную компанию против Сущенко
Сущенко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Москве начинают кампанию по дискредитации украинского журналиста Романа Сущенко.

Сейчас это уже совершенно очевидно. Кампания идет в России и на Западе. Это понятно и привычно, хотя есть некоторые скверные детали.

Однако особенно беспокоит ситуация с дискредитацией в Украине. Об этом у себя на страничке в социальной сети написал адвокат Сущенко Марк Фейгин.

По его словам, дело даже не в провокационных заявлениях представителей Оппозиционного блока, которые, к сожалению, применяют принцип презумпции невиновности не к своем согражданину, дело в ФСБ. Настораживает то, как быстро и вирусно распространяется, в том числе и в Украине, кремлевский месседж "Нет, там дело "темное", там что-то не так…", - пояснил Фейгин.

Он также подчеркнул, что никаких доказательств вины своего подзащитного следствие ФСБ не представляет, а упор делается на информационное поле. Но и это, к сожалению, приносит свои негативные для нам плоды, - пояснил Фейгин.

Он также отметил, что особое внимание уделено распространению указанного месседжа через провластных агентов влияния в правозащитной среде, "сидящей на кремлевских грантах". В связи с чем, нам предстоит тяжелая работа не только в юридическом пространстве, но и на информационном поле. Российские власти поставили перед собой четкую задачу добиться от общественности в "деле Сущенко" если и не поддержки, то по крайне мере нейтралитета, а наше дело перевернуть ситуацию и не дать им выиграть в этом вопросе, - подытожил адвокат.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера Марк Фейгин заявил, что перспектива выиграть дело по Роману Сущенко в Российской Федерации является нулевой. В России нет суда, в котором можно было бы выиграть хоть какое-то дело. Вместе с тем, Фейгин отметил, что нужно разделить понятия "выиграть дело" и "спасти", а именно "спасти" Сущенко можно, - отметил Фейгин.
URA-Inform
Ещё по теме:
Суд в РФ на 2 месяца арестовал украинского журналиста
Полозов: Спасти Сущенко может только международное давление
Пятерых чеченцев судят за убийство Немцова
В Украине призывают осудить нарушение прав человека в России
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Нуланд в Москве обсудила минские соглашения
noimage"Петр, нужны уступки": Неизвестный диалог США и Украины
noimageНидерланды пока не решили кому отдадут скифское золото
noimageУкраинцы нелегально чинили танки на Ближнем Востоке
noimageГермания требует от РФ доказательств вины Сущенко
Лента новостей
Загрузка...