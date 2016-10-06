В Москве начали дискредитационную компанию против Сущенко

Сейчас это уже совершенно очевидно. Кампания идет в России и на Западе. Это понятно и привычно, хотя есть некоторые скверные детали.

Однако особенно беспокоит ситуация с дискредитацией в Украине. Об этом у себя на страничке в социальной сети написал адвокат Сущенко Марк Фейгин.

По его словам, дело даже не в провокационных заявлениях представителей Оппозиционного блока, которые, к сожалению, применяют принцип презумпции невиновности не к своем согражданину, дело в ФСБ. Настораживает то, как быстро и вирусно распространяется, в том числе и в Украине, кремлевский месседж "Нет, там дело "темное", там что-то не так…", - пояснил Фейгин.

Он также подчеркнул, что никаких доказательств вины своего подзащитного следствие ФСБ не представляет, а упор делается на информационное поле. Но и это, к сожалению, приносит свои негативные для нам плоды, - пояснил Фейгин.

Он также отметил, что особое внимание уделено распространению указанного месседжа через провластных агентов влияния в правозащитной среде, "сидящей на кремлевских грантах". В связи с чем, нам предстоит тяжелая работа не только в юридическом пространстве, но и на информационном поле. Российские власти поставили перед собой четкую задачу добиться от общественности в "деле Сущенко" если и не поддержки, то по крайне мере нейтралитета, а наше дело перевернуть ситуацию и не дать им выиграть в этом вопросе, - подытожил адвокат.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера Марк Фейгин заявил, что перспектива выиграть дело по Роману Сущенко в Российской Федерации является нулевой. В России нет суда, в котором можно было бы выиграть хоть какое-то дело. Вместе с тем, Фейгин отметил, что нужно разделить понятия "выиграть дело" и "спасти", а именно "спасти" Сущенко можно, - отметил Фейгин.