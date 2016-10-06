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Украина
6 октября 16, 09:17
Нуланд в Москве обсудила минские соглашения
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Помощник Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Виктория Нуланд в среду, 5 октября, в Москве вела переговоры по имплементации Минских соглашений.

В Россию она приехала вместе с представителями Совета национальной безопасности США. Как сообщил журналистам заместитель спикера Госдепа Марк Тонер, делегация Госдепа США встречалась с представителями России и говорили о дальнейших шагах по внедрению минских договоренностей.

Главное, на чем был сосредоточен этот визит, это достижения прогресса по Украине и какие будут сделаны следующие шаги для полного выполнение минских договоренностей, – пояснил Тонер.

Он также подчеркнул, что несмотря на приостановление контактов между США и Россией в других сферах, двустороннее взаимодействие по Украине продолжается. Минские договоренности остаются единственным путем для восстановления мира и стабильности на Донбассе, - уверен Тонер, добавив, что по мнению Вашингтона полная имплементация минских соглашений включает в себя полное прекращение огня, беспрепятственный доступ для наблюдателей ОБСЕ, проведение выборов согласно украинского законодательства, а также отвод иностранных сил и вооружения.

Еще одним важным пунктом он назвал возвращение Украине контроля территории до международной границы.

Напомним, 5 октября Виктория Нуланд встретилась в Москве с помощником президента РФ по внешней политике Юрием Ушаковым и помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Как сообщал УРА-Информ, Украина в ближайшее время может ввести санкции против организаторов выборов в Государственную думу Российской Федерации в аннексированном Крыму. В настоящее время проводится подготовительная работа и сбор информации для вынесения этого вопроса на рассмотрение Кабинета министров.
URA-Inform
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