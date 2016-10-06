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6 октября 16, 11:11
Боевики на Донбассе плюют на договоренности
ДНР
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Российские наемники не прекращают нарушать минские договоренности.

Только за прошедшие сутки, среду, 5 октября, противник 40 раз открывал огонь по нашим позициям. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на сводку новостей от пресс-центр штаба антитеррористической операции, на Луганском направлении за вчерашний день зафиксировано 12 нарушений "режима тишины".

Тут противник в районе Новоалександровки, Новозвановки, Балки Крутенькой, Трехизбенки и Станицы Луганской, стрелял из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов. По Новоалександровке, Новозвановке и в районе Балки Крутенькой враг применил также 120-ый калибр.

На донецком направлении зафиксировано восемь обстрелов. В этом районе под вражеский обстрел из гранатометов и стрелкового оружия попали населенные пункты Авдеевка, Пески, Опытное, Новгородское и Верхнеторецкое. Также неподалеку Авдеевки и Верхнеторецкого боевики стреляли из минометов калибра 82 мм.

На мариупольском направлении, по данным штаба АТО, было произведено 20 обстрелов. Противник провоцировал наши войска в районе Водяного, Чермалыка, Марьинки, Широкино, Гнутово, Павлополя и Старогнатовки. Кроме из гранатометов и стрелкового оружия в районе Тарамчука боевики стреляли из минометов калибра 82 мм. Также неподалеку Марьинки, Широкино и Гнутово работал снайпер.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за вторник, 4 октября, боевики 68 раз открывали огонь по позициям сил АТО.
URA-Inform
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