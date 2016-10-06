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Новости
Украина
6 октября 16, 12:24
Депутаты не поддержали закон Княжицкого об артистах из РФ
Княжицкий
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Верховная Рада Украины в четверг, 6 октября, на захотела даже в первом чтении вносить изменений в некоторые законы относительно ограничения использования медийной продукции государства-агрессора.

Этот закон, автором которого является народный депутат Николай Княжицкий, поддержали только 223 голоса и то с третьей попытки. В то же время, представляя свое проект Княжицкий пояснил, что документом обязывает всех российских деятелей культуры, в случае гастролей в Украине, подписывать особое заявление.

По его мнению, российским культурным деятелям должны выдаваться заявления для подписания осуждения оккупации Украины государства-агрессора. На что, некоторые депутат назвали закон "губительным" и призывающим посадить Макаревича и Гребенщикова.

Вы представляете, что с ними будет, когда она подпишут заявление об осуждении агрессию России, вы понимаете, что по возвращению домой, они получат небо в клеточку, то же касается и кино, - заявила народный депутат об БПП Ольга Червакова.

При этом, свободовцы, устали Андрея Ильенко, в свою очередь, посоветовали российским артистам сидеть дома. В аду будут самые горячие места для тех, кто соблюдал нейтралитет, - заявил он, в ответ на реплику Ирины Геращенко, что Украины демократическая страна и в этом вопросе каждый должен решать сам, смотреть российские каналы или нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство иностранных дел Украины призвало украинцев воздержаться от поездок в Россию, а также от следования транзитом по территории этого государства, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
URA-Inform
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