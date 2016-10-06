Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.03
USD
25.90
RUB
0.41
EUR
28.94
USD
25.85
RUB
0.41
EUR
29.27
USD
26.08
RUB
0.42
Новости
Украина
6 октября 16, 12:31
Блок Петра Попрошенко против введения визового режима с РФ
паспорт рф
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Фракция "Самопомич" поддержит постановление о введении визового режима

Фракция "Блок Петра Порошенко" не пожжержит постановление о введении визового режима с Российской Федерацией.

Об этом заявил народный депутат фракции БПП Алексей Гончаренко.

"Наша фракция на заседании приняла решение не голосовать за постановление о введении визового режима с РФ. Мы проправительственная фракция, следовательно, поэтому не можем принимать решения без общения с правительством. Есть позиция министра иностранных дел, который аргументирует, что это неправильно делать, мы для этого не подготовлены. Кроме того, миллионы украинцев работают в России и зарабатывают деньги для своей семьи", — говорит Гончаренко.

По мнению нардепа, Россия сделает симметричный ответ на введение виз.

"Следовательно, будет перекрыта для многих украинцев возможность посещать РФ с целью заработка. Этот вопрос требует взвешенности и осторожности. Эмоции не должны доминировать при принятии этого решения", — подчеркнул нардеп.

В тоже же время за введение визового режима выступает фракция "Самопомич". Об этом сообщил председатель фракции Олег Березюк.

"Мы будем поддерживать. Я не считаю подобное решение усугубляющим социальный кризис и преградой для украинцев, работающих в России", — сказал он.

Напомним, сегодня на рассмотрение в Верховную Раду будет вынесен проект постановления об обращении к Кабинету Министров о прекращении действия Соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации.

В понедельник, 3 октября спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Верховная Рада должна рассмотреть вопросы введения визового режима для россиян и расширения санкций против России.

По его словам, эту идею поддержали Служба безопасности Украины, Государственные пограничная и миграционная службы.

В тоже время, министр иностранных дел Павел Климкин заявил о необходимости прогноза и изучения рисков, которые могут возникнуть в случае введения визового режима с Российской Федерацией.
Delo
Ещё по теме:
Прокуратура США разоблачит мошеннический денежный станок РФ
Президент Израиля из-за смерти Переса покидает Украину
Парубий требует ввести визовый режим для россиян
К чему приведет введение визового режима с Россией?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Депутаты не поддержали закон Княжицкого об артистах из РФ
noimageМИД Украины вызвал консула РФ по делу Сущенко
noimageБоевики на Донбассе плюют на договоренности
noimageНуланд в Москве обсудила минские соглашения
noimageВ Москве начали дискредитационную компанию против Сущенко
Лента новостей
Загрузка...