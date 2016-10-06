Блок Петра Попрошенко против введения визового режима с РФ

Фракция "Блок Петра Порошенко" не пожжержит постановление о введении визового режима с Российской Федерацией.



Об этом заявил народный депутат фракции БПП Алексей Гончаренко.

"Наша фракция на заседании приняла решение не голосовать за постановление о введении визового режима с РФ. Мы проправительственная фракция, следовательно, поэтому не можем принимать решения без общения с правительством. Есть позиция министра иностранных дел, который аргументирует, что это неправильно делать, мы для этого не подготовлены. Кроме того, миллионы украинцев работают в России и зарабатывают деньги для своей семьи", — говорит Гончаренко.



По мнению нардепа, Россия сделает симметричный ответ на введение виз.

"Следовательно, будет перекрыта для многих украинцев возможность посещать РФ с целью заработка. Этот вопрос требует взвешенности и осторожности. Эмоции не должны доминировать при принятии этого решения", — подчеркнул нардеп.

В тоже же время за введение визового режима выступает фракция "Самопомич". Об этом сообщил председатель фракции Олег Березюк.

"Мы будем поддерживать. Я не считаю подобное решение усугубляющим социальный кризис и преградой для украинцев, работающих в России", — сказал он.

Напомним, сегодня на рассмотрение в Верховную Раду будет вынесен проект постановления об обращении к Кабинету Министров о прекращении действия Соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации.

В понедельник, 3 октября спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Верховная Рада должна рассмотреть вопросы введения визового режима для россиян и расширения санкций против России.

По его словам, эту идею поддержали Служба безопасности Украины, Государственные пограничная и миграционная службы.

В тоже время, министр иностранных дел Павел Климкин заявил о необходимости прогноза и изучения рисков, которые могут возникнуть в случае введения визового режима с Российской Федерацией.