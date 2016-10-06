Новый генсек ООН сочувствует беженцам

"В тот самый месяц, когда Соединенные Штаты обвинили Россию в "варварстве", а Россия обвинила США в поддержке ИГИЛ (организация запрещена в РФ. - Прим. ред.) в Сирии, эти два постоянных члена Совета Безопасности ООН взяли редкую ноту двусторонней учтивости: внезапно и раньше установленного срока выбрали следующего генерального секретаря ООН", - сообщает Майкл Уэйсс в The Daily Beast.

"Главой международного органа избран бывший премьер-министр Португалии Антониу Гутерреш, несомненный фаворит многомесячных предварительных голосований, десять лет до этого занимавшийся правозащитной деятельностью в качестве верховного комиссара ООН по беженцам (UNHCR). Его портфолио, по причине гуманитарных кризисов в Сирии, Ираке, Йемене и Ливии, за последние несколько лет становилось все более актуальным", - говорится в статье.

"Большую часть десятилетия, проведенного на посту UNHCR, Гутерреш занимался укреплением бюрократии. Он предупреждал о нависшем миграционном кризисе, который теперь охватил Европу. Срок его полномочий, изначально составлявший три года, неоднократно продлевался (...). Гутерреш часто высказывался в поддержку усилий, предпринимаемых Грецией и Италией - странами, находящимися на переднем крае, - порицая остальную часть Европейского союза за замалчивание ухудшающейся проблемы", - передает автор.

"Самоотверженная щедрость частных граждан и общественных организаций, приветствующих вновь прибывших и протягивающих им руку помощи, по-настоящему вдохновляет, - сказал Гутерреш. - Некоторые страны проявили достойное подражания политическое и моральное лидерство. Но в целом Европа не смогла найти эффективный общий ответ, и в результате пострадали люди".