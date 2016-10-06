РФ неожиданно призывает Донбасс к интеграции в Украину, но

Россия поддерживает интеграцию Донбасса в Украину "на равных условиях". Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин, передает ТАСС.

"Чтобы остановить поток беженцев из восточной Украины мы пытаемся урегулировать кризис в этой стране. Мы выступаем за то, чтобы Донбасс интегрировался в Украину на равных условиях, чтобы там не было гонения или геноцида русскоязычного населения", - сказал дипломат.

Келин назвал условия восстановления и создания благоприятных условий для развития восточной Украины.





"Люди там должны получить законодательно, конституционно оформленный статус, пройти амнистию, пройти окончательно не только военное, но и политическое урегулирование", - сказал дипломат.





Накануне в Москве встретились помощник госсекретаря США Виктория Нуланд и помощник президента России Владислав Сурков. По данным Вашингтона, обсуждались дальнейшие шаги по имплементации минских соглашений.



