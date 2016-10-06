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Новости
Украина
6 октября 16, 15:48
РФ неожиданно призывает Донбасс к интеграции в Украину, но
МИД РФ
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В Москве вновь заявляют о "геноциде русскоязычного населения".

Россия поддерживает интеграцию Донбасса в Украину "на равных условиях". Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин, передает ТАСС.

"Чтобы остановить поток беженцев из восточной Украины мы пытаемся урегулировать кризис в этой стране. Мы выступаем за то, чтобы Донбасс интегрировался в Украину на равных условиях, чтобы там не было гонения или геноцида русскоязычного населения", - сказал дипломат.

Келин назвал условия восстановления и создания благоприятных условий для развития восточной Украины.

"Люди там должны получить законодательно, конституционно оформленный статус, пройти амнистию, пройти окончательно не только военное, но и политическое урегулирование", - сказал дипломат.

Накануне в Москве встретились помощник госсекретаря США Виктория Нуланд и помощник президента России Владислав Сурков. По данным Вашингтона, обсуждались дальнейшие шаги по имплементации минских соглашений.
Korrespondent
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