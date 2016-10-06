В Украине запретили продажу Мезима

В аптеках Украины введен временный запрет на продажу лекарственного средства Мезим Форте, сообщается на сайте Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Причина запрета – факты выявления в продаже фальсифицированного лекарства.

"В связи с подозрением относительно фальсификации, временно запрещаю реализацию и применение лекарственного средства Мезим Форте, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, №20 в блистерах, серии 33342", – сказано в распоряжении ведомства.



