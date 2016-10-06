Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.03
USD
25.90
RUB
0.41
EUR
28.91
USD
25.86
RUB
0.42
EUR
29.27
USD
26.08
RUB
0.42
Новости
Украина
6 октября 16, 16:58
В Украине запретили продажу Мезима
Мезима
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Связано это с появлением фальсифицированного лекарства.
Связано это с появлением фальсифицированного лекарства.

В аптеках Украины введен временный запрет на продажу лекарственного средства Мезим Форте, сообщается на сайте Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Причина запрета – факты выявления в продаже фальсифицированного лекарства. 
"В связи с подозрением относительно фальсификации, временно запрещаю реализацию и применение лекарственного средства Мезим Форте, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, №20 в блистерах, серии 33342", – сказано в распоряжении ведомства.
Korrespondent
Ещё по теме:
СБУ задержала полицейских-наркоторговцев в Киеве
На Буковине арестован полицейский-наркодилер
Что Россия и Турция решили по поводу Сирии
В Харькове прикрыли контрабанду азиатских психотропов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Рада приняла закон об образовании: Подробности
noimageВенгерская община хочет договориться с Кабмином об автономии
noimageЗапреты и ограничения не решат проблему Украины и РФ
noimageКанадские полицейские обучат украинских
noimageРФ неожиданно призывает Донбасс к интеграции в Украину, но
Лента новостей
Загрузка...