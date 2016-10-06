Канадские полицейские обучат украинских

Канадские полицейские намерены тренировать украинских правоохранителей. Об этом сообщила глава украинской Национальной полиции Хатия Деканоидзе – в рамках брифинга в четверг, шестого октября.

По ее словам – сейчас мы с канадскими партнерами начинаем новый проект, который предусматривает тренинги украинских полицейских. Как добавила Деканоидзе, до 20-го ноября в Украине намерены находится полицейские из Канады, которые проведут тренинги. В Украине будут пребывать 20 канадских полицейских - добавила она.

Как сообщал УРА-Информ, львовские полицейские вскоре получат новое оборудование.