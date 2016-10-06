Запреты и ограничения не решат проблему Украины и РФ

За последние два года украинцы убедились в том, что запреты и ограничения не решают проблем в отношениях двух стран, а, наоборот, усугубляют. Так прокомментировал лидер общественного движения "Украинский выбор – Право народа" Виктор Медведчук инициативу ввести визовый режим с РФ.

"Единственный путь преодоления разногласий – это диалог, поиск компромиссов и выстраивание партнерских отношений. То, что именно таково общественное мнение, подтверждают и соцопросы: сегодня более половины – 55% (!) – граждан Украины выступают против разрыва дипломатических отношений с Россией, поддерживают эту идею лишь 24,8%. Причем доля сторонников введения визового режима с РФ за последние полтора года сократилась с 46,7% до 29,0%", – напомнил он.





Медведчук подчеркнул, что народные избранники безнадежно далеки от народа – "они не только не хотят слышать мнение своих избирателей, но и намерены действовать вопреки их воле".





"Адепты силового решения конфликта на Востоке Украины, отвергая дипломатию, игнорируя интересы государства и пренебрегая здравым смыслом, делают все для эскалации противостояния на Донбассе и роста международной напряженности. Причем мнение народа их, как обычно, не интересует", – подчеркнул Медведчук.





Как сообщал Корреспондент.net, спикер Верховной Рады Андрей Парубий считает, что парламент поддержит введение визового режима между Украиной и Российской Федерацией.



