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Новости
Украина
6 октября 16, 17:07
Венгерская община хочет договориться с Кабмином об автономии
Венгерская община
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Венгры хотят получить специальные экономические, административные и культурные полномочия, пишут Подробности.
Венгры хотят получить специальные экономические, административные и культурные полномочия, пишут Подробности.

Представители венгерской общины Закарпатья приняли решение добиваться создания территориальной автономии через подписание специального договора с Кабмином, сообщают Подробности.

"Украинское руководство не соблюдает законодательство в области защиты прав нацменьшинств", - пишет издание со ссылкой на представителей венгерской общины, добавляя, что такое решения вырабатывалось в ходе трех форумов национальных меньшинств, которые прошли в Закарпатье.

Также, по информации Подробностей, на мероприятиях обсуждался договор о специальных экономических, административных и культурных полномочиях венгерской общины, проект которого в ближайшее время будет передан в Кабмин и Администрацию Президента.

"Властям надо переходить к договорным отношениям с такими общинами, как венгры, прежде всего, в области экономики и бюджетного регулирования, в сфере образования, культуры и развития территорий компактного проживания таких нацменьшинств", - цитирует издание Чобу Балога, представителя Демократического союза венгров Украины, одного из лидеров общественной организации Союз венгерских журналистов Закарпатья.

По информации Подробностей, о необходимости расширения прав на самоуправление в рамках территории компактного проживания венгров также заявил глава Демократического союза венгров Украины, экс-нардеп Михаил Товт.

Ранее председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль высказался резко против мероприятий венгерской общины и поручил областному управлению СБУ принять все меры реагирования в отношении организаторов форума.
Korrespondent
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