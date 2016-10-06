Под Интер пришли люди с пилами и топором

Сейчас здание телеканала находится под усиленной охраной, сообщает НБН.





Известно также, что недалеко от главного офиса Интера находятся пять автобусов с бойцами Национальной гвардии.





Как сообщают СМИ, на акцию по сносу забора возле Интера пришло всего от 10 до 15 активистов.





Несколько человек пришли с пилами и топором.













Напомним, 4 сентября в Киеве на улице Щусева загорелось здание телеканала Интер . Факты ICTV тщательно проследили, что происходило после пожара на телеканале.





Фото: nbnews.com.ua