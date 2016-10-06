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Украина
6 октября 16, 20:31
Под Интер пришли люди с пилами и топором
Интер
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Возле главного офиса телеканала «Интер» в Киеве неравнодушные активисты пытаются снести незаконно установленный забор.
Сейчас здание телеканала находится под усиленной охраной, сообщает НБН.

Известно также, что недалеко от главного офиса Интера находятся пять автобусов с бойцами Национальной гвардии.

Как сообщают СМИ, на акцию по сносу забора возле Интера пришло всего от 10 до 15 активистов.

Несколько человек пришли с пилами и топором.



Напомним, 4 сентября в Киеве на улице Щусева загорелось здание телеканала Интер. Факты ICTV тщательно проследили, что происходило после пожара на телеканале.

Фото: nbnews.com.ua


Источник: fakty.ictv.ua
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